VIDEO | Eesti suursaadik Kopenhaagenis: küsimus on, mida võinuks teha, et tulistamist ära hoida

„See oli suureks üllatuseks muidugi, et keegi hakkab tulistama. See ostukeskus on oma asukoha, tähenduse ja suuruse poolest Tallinnas võrreldav Ülemiste keskusega. Kujutage ette, et inimesed on pühapäeval sinna tulnud ja toimub tulistamine,“ ütles Laanemäe, viidates, et inimeste arv, keda juhtunu otseselt puutus, oli päris suur.