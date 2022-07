VIDEO | Ratifitseerimisprotsess algas. Soome ja Rootsi allkirjastasid NATO liitumisprotokollid

Pall on nüüd NATO 30 liikmesriigi käes, kes alustavad oma parlamentides ratifitseerimisprotsessi. Tähelepanu on eelkõige Türgil ja türklaste hinnangul, kas Soome ja Rootsi täidavad eelmisel nädalal sõlmitud koostöömemorandumit. Muu hulgas lubavad Soome ja Rootsi kaotada Türgi-vastase relvaembargo, kohelda Kurdi Töölisparteid (PKK) terroriorganisatsioonina ja teha koostööd Türgiga selle tegevuse tõkestamiseks. Samuti lubab Rootsi „põhjalikult käsitleda“ Türgi väljaandmistaotlusi. See on üks võimalikke komistuskivisid, kuna Türgi nõuab tõenditeta ka selliste isikute väljaandmist, kes pole Rootsi andmeil ühtegi kuritegu sooritanud ja liigituvad seega poliitpagulasteks.