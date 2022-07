Sotsiaalkaitseminister Riisalo Kõlvarti Tallinna haigla 18 miljoni nõudest: hakkame koos Tallinna linnaga otsima, kuidas siit edasi minna

„Otsuseid on oodata augustis, kui algavad riigi eelarvestrateegia läbirääkimised ja valitsuskabineti otsusega tuleb kümnendaks augustiks esitada rahandusministeeriumile plaan, kuidas siit edasi minna, sest mitte ainult kulutused on tehtud, vaid töötunnid on tehtud ja inimesed on südamega asja juures olnud,“ sõnas Riisalo. Ta lisas, et selge on see, et Tallinna tervishoiuteenuste osutamise taristu vajab kaasajastamist. „Kaasajastamise vajadus ei ole küsimus, selles on kõik osapooled ühel meelel.“