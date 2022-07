Eilse seisuga on haiglas 97 koroonapatsienti, Laagri ja Tamsalu kandis näitab reovesi suurt viiruse levikut

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 7297 testist 1346 positiivseks. Statistiliste näitajate järgi on haigestumine kasvutrendis. „Testide arv vanemaealiste vanusrühmas on suurenenud keskmiselt 23% võrra, haigestumine selles vanuserühmas suurenes 44% võrra,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on üle ühe (1,26). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.