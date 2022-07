VIDEO | Venemaa tulistas Taganrogi kohal väidetavalt alla omaenda drooni, mille rusud süütasid elumaja

Ukraina meedia vahendab samal ajal Telegramis ilmunud fotosid drooni jäänustest, mis on varustatud Vene relvajõududes kasutatavate punaste viisnurkadega. Ukraina parlamendiliikme Oleksii Hontšarenko väitel tulistasid oma drooni alla venelased ise. Sõltumatut kinnitust selle kohta ei ole, ent fotode põhjal on droon purunenud väiksemateks tükkideks, mis viitab, et see võis puruneda pigem õhus.