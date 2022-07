VIDEO | Chicagos toimus USA iseseisvuspäeva paraadil tulistamine, hukkus kuus inimest

Esmaspäeval kell 18.45 sai Chicago politsei teate, et Highland Parki iseseisvuspäeva paraadi rünnatakse.

Politsei pole võimalikku motiivi teatanud. Avaldatud fotol on näha valget poolpikkade juustega meest, kelle kaela katavad tätoveeringud.

Tunnistajate sõnul kasutas laskja pika toruga ja arvatavasti poolautomaatset tulirelva. Haavatud ja tapetud on vanuses 8 ja 85 aastat. Viis tapetut suri kohapeal ja veel üks haiglas.

Kuberner J. B. Pritzker märkis, et elanikel on õigus olla juhtunu pärast vihane. „Ehkki 4. juulit tähistame vaid korra aastas, on massitulistamised muutunud iganädalaseks – jah, iganädalaseks – Ameerika traditisiooniks,“ ütles kuberner. USA president Joe Biden väljendas juhtunu üle šokki.