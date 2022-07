Kliimalepped toovad Eestisse üle miljardi euro rahastust

Tänu Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist rahastatavate moderniseerimisfondi ja innovatsioonifondi muudatustele ning sotsiaalse kliimafondi loomisele on Eestisse kliimaneutraalsusele ülemineku rahastamiseks oodata sadu miljoneid eurosid lisaraha.



Euroopa Liidu keskkonnanõukogus kliimapaketi „Eesmärk 55“ läbirääkimistel Eestit esindanud keskkonnaministri kohuseid täitva maaeluministri Urmas Kruuse sõnul leppisid ministrid läinud nädalal kokku moderniseerimisfondi mahu suurendamises, mis toob Eestile kliimaneutraalsusele ülemineku rahastamiseks aastani 2030 hinnanguliselt ligi 320 miljonit lisaeurot.



„Kokku on Eesti osa sellise juhul moderniseerimisfondist umbes 850 miljonit eurot,“ märkis Kruuse. „Aastaiks 2024–2030 saab Eesti ligi 320 miljonit eurot juurde tänu fondi suunatavatele lisaühikutele. Fondi suuremat mahtu finantseeritakse just heitkoguse lisaühikute müügist.“