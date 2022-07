FOTOD | Lõhutud lillepotid ja laiali loobitud küünlad. Rakveres vandaalitseti punamonumendi ümbruses

Mälestusmärk asub Teises maailmasõjas hukkunud nõukogude sõdurite ühishaual. „Politsei sai täna kella 20.30 ajal teate, et Rakveres Laial tänaval on mälestusmärgi juures lõhutud lillepotid ja laiali loobitud küünlad. Mälestusmärki rikutud ei ole,“ kinnitas Delfile PPA pressiesindaja Leana Loide.

Ühtlasi teavitas politsei vandaalitsemisest ka linnavalitsust, et mälestusmärgi ümbrus korrastataks.

Facebookis on grupis „Märgatud Rakveres“ üleval fotod tagajärgedest. Muu hulgas on platsil ka kiletatud väljaprint Ukraina lipuvärvidest. Selle peale on kirjutatud „maailma nimel, kus pole putinismi!“