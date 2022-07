„Viimasel päevadel on avaldatud erinevaid arvamusi, kas ikka uut Tallinna haiglat on vaja. Vastus on lihtne – hädasti on vaja. Tallinna ja laiemalt Põhja-Eesti elanikud vajavad kahte suurt ja tippkvaliteediga ravi pakkuvat haiglat. Praegu ei ole uuele Tallina haiglale ühtegi terviklikku alternatiivi, kuidas tagada Tallinna inimeste kvaliteetne ravi 8-15 aasta perspektiivis,“ on Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) juhatuse esimees Tarmo Bakler veendunud.