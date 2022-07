Ettevaatust! Harku järves levivad sinivetikad

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et terviseamet võttis 1. juulil Harku järve supluskohast proovid, et määrata vees sinivetikate olemasolu. „Täna saabusid võetud proovide tulemused ning leidis kinnitust, et sinivetikaid Harku järves leidub ja sealhulgas ka potentsiaalselt toksilisi liike,“ ütles linnaosavanem.