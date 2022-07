PERHi ülemarst Peep Talving: Tallinna haigla võib maksma minna ligi miljard eurot, targem oleks selline summa suunata üle terve riigi

Doktor Peep Talving viitas Delfile, et Tallinna haigla loomine ei lahendaks praeguse tervishoiusüsteemi puudujääke.

„Tegelikult jääb suur pilt nägemata. Mida vajavad üldhaiglad, mida vajavad piirkondlikud haiglad? Mulle tundub, et puudu on suure pildi rahastus tervele haiglavõrgule,“ märkis Talving. Samalaadset arvamus on avaldanud ka näiteks perearst Eero Merilind, kelle silmis tasuks investeerida ühe raviasutuse ehitamise asemel pigem kogukonnahaiglate edendamisse.

Lisarahastuse vajadus on tervel haiglavõrgul. Peep Talving

Peep Talvingu hinnangul võib Tallinna haigla loomine minna maksma lausa miljardi euro kanti - see on märkimisväärselt kõrgem summa kui kuussada miljonit eurot, millest seni meedias juttu on olnud. Talving peab põhjuseks järjepidevat hinnatõusu ning kehvapoolset ettevalmistust.

„Hinnad kerkivad. Kust see lisarahastus tuleb? Tuleb realistlik olla. Ehitushinnad kerkivad päevadega,“ märkis PERHi ülemarst. Kiire inflatsiooni mõju on ta omal käel hiljuti tundnud - PERHi algne hange psühhiaatriakliiniku ümberehituseks läks lausa 100% kallimaks, kui eksperdid esmalt eeldada oskasid.

Selmet investeerida säärane ports ühte projekti, võiks Talvingu silmis hajutada seda summat üle terve riigi.

„Kui vaadata regionaalhaigla Hiiu korpust, siis see on äärmiselt amortiseerunud. Kui vaatame PERHi psühhiaatriakliinikut, siis see paikneb vanades mõisahoonetes, “ sõnas Talving. Ta lisas, et vaimse tervisega seotud teenustele on nõudlus peale pandeemiat kasvanud, mistõttu on PERHi psühhiaatriakliiniku ümberehitus ka äärmiselt vajalik. „Ja ka Viljandi haigla ehitab uut maja, mis on integreeritud esmatasandiga - võib arvata, et seoses hindade kallinemisega jääb sealgi rahalisest ressursist puudu. Lisarahastuse vajadus on tervel haiglavõrgul.“

Puudulik ettevalmistus

Talving tõdes, et mõistagi on nii Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) kui ka Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) korpuste renoveerimine vajalik, kuid kahte keskhaiglat koondava raviasutuse loomine Tallinna haigla näol ei ole piisavalt läbimõeldud lahendus.