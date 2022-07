Ideid koolivaheajaks! Kolm ägedat kohta Eestimaal, mida kindlasti külastada

Oled soolaselt oodatud Halos heaolukeskusesse!

Halos laste heaolu- ja soolakeskus on vahva lastele mõeldud keskus, kus asub ka Eesti suurim soolakamber. Soolakambris viibimine on soolaravi protseduur, mille toimel vähenevad hingamisteedes põletikud ja toimub organismi kaitsejõu paranemine. Haloteraapia pakub leevendust ka allergiate ja nahahaiguste puhul. Lastele on see tõhus immuunsüsteemi tugevdamise viis ja eriti lõbus on seda teha mänguliselt just neile sobivas keskkonnas. Et külastust veelgi vahvamaks muuta, ootavad soolakambris lapsi ka mänguasjad.