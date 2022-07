Elektritõukeratas auto asemele

Ja sõidud ei pea piirduma vaid paari kilomeetriga. Kõige võimsama elektritõukerattaga saab sõita lausa ühe laadimisega Tallinnast Pärnusse (ideaaltingimustes ja ökorežiimil). Lisaks: elektriliikurit omades ei pea sa muretsema parkimiskohtade, ummikute, kliimasoojenemise ega üüratult suurte remondiarvete pärast. Paneb mõtlema, eks?

Elektritõuks vs. elektriline jalgratas?

Kui juba elektrisõiduki peale mõtled, siis on tegelikult kaks populaarset masinatüüpi: elektritõukeratas ja elektrijalgratas. Kumb valida? Kahel masinal on mitmed funktsionaalsed ja tehnilised erinevused.

Kumb on parem – see on paljuski maitse asi. Vali see, mis just sulle sobivam tundub.

Kas sinu elektritõuksiga võib trahvi saada?

Õige tõuksihooaeg ei saa alata ilma ühe korraliku meediakajastuseta teemal „Elektrilised tõukerattad on ohtlikud ja need tuleks liikluses ära keelata“. Sel korral tegi otsa lahti „Reporter“, kus demonstreeriti olukorda, mille käigus politseinik peatas korralikus turvavarustuses vastutustundliku sõitja.

Mis siis ikkagi saab, kui konstaabel rajalt maha võtab?

Kes seda saatelõiku veel näinud pole, siis lühidalt öeldes tehti veidi ülekohut tõukerattal sõitjale. Sel korral ei olnud tegemist joobes juhtimise ega mingi muu suurema seadusest tuleneva ebakõlaga, vaid politsei juhtis tähelepanu sellele, et tõukeratas on liiga võimas ja liikluses ohtlik. Tegemist oli Inokim Oxi mudeliga. Tõesti, tegemist on võimsa tõukerattaga, kuid see ei tähenda, et sellega sõita ei võiks. Seaduse silmis on lubatud sõita linnapildis tõukerattaga, mille suurim lubatud nominaalvõimsus on 1 kW ja valmistajakiirus 25 km/h. Siinkohal suuname tähelepanu terminitele „valmistajakiirus“ ning „nominaalvõimsus“. Kõik tõukerattad, mis tulevad müüki võimsamate mootoritega, on piirajaga nõrgemaks tehtud, et saaks sõita igal pool, ilma et peaks kartma politseinike kurja pilku.