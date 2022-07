VIDEO | Maasturijuht sõitis rannas aega veetvate laste vahele, nii et liiva lendas! Politsei pole juhti seni tabanud

Helistaja andis politseile teada, et autojuhi kummaline käitumine võib viidata sellele, et juht ei ole kaine. Häirekeskusesse tehtud kõne ajal lahkus maastur rannast ja patrullil ei õnnestunud sõidukit kontrollimiseks tabada, kuigi sotsiaalmeedias on juhtunust video üleval, millel maasturi numbergi selgelt näha.