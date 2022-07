Ühe ettevõtja kogemus, kuidas kahandada logistikakulusid

Sellistes olukordades, kui on vaja kaupa tellida Hiinast või USA-st, on Üllar harjunud helistama neljale-viiele logistikaettevõttele ja küsima neilt kauba tarnaegu ja ligikaudset hinda. Aastate jooksul on Üllar aga jõudnud järeldusele – sedalaadi hinnapäringud võtavad liigselt aega, mis on iga ettevõtte jaoks üha väärtuslikum ressurss. Üllari sõnul kulub tal igal aastal kümneid tunde vaid selleks, et helistada ja oodata logistikapartnerite järel.

Üllari sõnul on portaali üks suurimaid eeliseid aja säästmise kõrval see, et ühe päringuga saab ta võrrelda erinevaid transpordiliike, et leida kõige konkurentsivõimelisem hind. Kui broneering on tehtud, saab ta MyDellolt üksikasjaliku aruande saadetise kohta alates praegusest asukohast kuni eeldatava tarneajani. Jälgimisfunktsioon on paljudele ettevõtetele oluline, et tarneseisust oleks olemas ülevaade 24/7. MyDello teavitab olulistest arengutest ja seega võid öösel rahulikult magada.