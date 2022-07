Türgi pidas kinni Ukrainast varastatud vilja vedava Vene kaubalaeva

Ukraina väitel asus laev möödunud nädalal koos varastatud viljalastiga teele venelaste kontrolli all olevast Berdjanskist.

30. juunil saatis Ukraina peaprokuratuur kirja Türgi prokuratuurile, kus teatati, et laev Žibek Žolõ on seotud Ukraina vilja ebaseadusliku ekspordiga ning suundub 7000 tonnise kaubalastiga Türki Karasusse.

Ankaral paluti nõuda teavet vilja päritolu kohta ning võtta ekspertiisiks vajalikud viljaproovid, et viia hiljem läbi ühine uurimine.

Marine Trafficust on võimalik jälgida, et Žibek Žolõ on viimastel andmetele ankrus Karasu sadamas.