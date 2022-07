VIDEO ja FOTOD | Tulistamises Kopenhaageni kaubanduskeskuses hukkus kolm inimest ja kolm on kriitilises seisus. Ründaja oli 22-aastane taanlane

Fotodel on näha kaubanduskeskusest põgenevaid hirmunud inimesi, sealhulgas väikeste lastega peresid. Tunnistajate sõnul oli sündmuskohal hulgaliselt relvastatud politseinikke.

Juhtunut uuritakse kui terrorismikuritegu, kuid tulistaja motiiv on siiani teadmata.

Kopenhaageni linnapea Sophie Andersen märkis, et haiglatel paluti hädaolukorraks valmis olla. „Kohutavad teated tulistamise kohta Field'sis,“ tunnistas ta. „Me ei tea veel täpselt, kui palju on vigastatuid või hukkunuid, kuid olukord on väga tõsine.“