Erakondade esindajate sõnul on peamised teemad endiselt samad, millega algaval nädalal koalitsioonikõnelustel jätkatakse. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et vaja on veel arutada peamiselt energiahindade kompenseerimist ning laste- ja peretoetuseid. Lisaks vajab läbirääkimist eestikeelsele haridusele üleminek. Läänemetsa sõnul on eestikeelse hariduse puhul üks peamiseid küsimusi aastaarv, millal üleminek toimuda võiks.