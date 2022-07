Venemaa kavatseb Hersoni oma föderatsiooni rüppe tuua sügiseks

Venemeelsed ametnikud on öelnud, et korraldavad Hersoni oblasti ühinemise küsimuses referendumi Venemaa Föderatsiooniga hiljemalt tänavu sügiseks. Tõenäoliselt eelistab Venemaa pseudoseadusliku rahvahääletuse korraldamist, et seadustada oma kontrolli regiooni üle, kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium.

Herson on piirkond, mis alates veebruari lõpust on kõige ulatuslikumalt Vene okupatsiooni alla viidud ja Venemaa jaoks on esmatähtis leida okupatsioonile seaduslik ettekääne. Briti kaitseministeerium hindab, et tahetu saavutamiseks ollakse valmis rahvahääletuse tulemusi võltsima.