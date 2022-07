FOTO | Ära satu skeemi ohvriks! Politsei hoiatab Coopi libalehe eest

Peale postituse kommenteerimist saavad inimesed sõnumi, milles palutakse vajutada „valmis“. „Hetkel me ei tea, mis sealt edasi läheb, kuid tõenäoliselt küsitakse Teie isiklikke andmeid ja võimalik, et ka PIN-koode!“ hoiatab Põhja prefektuur.

Kui näed ahvatlevalt loosi, siis kontrolli alati seda lehte, mis kampaaniat teeb. Vaata, millised on selle lehe viimased postitused ja kui paljud seda jälgivad. Suurettevõtete puhul on selge, et esimene postitus ei saa olla eilsest ja tõenäoliselt on neil ka rohkem jälgijaid.