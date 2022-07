OTSEBLOGI | Venemaa väitel on Ukraina asunud vasturünnakule ja pommitas agressorriigi alasid

Venemaa kaitseministeerium väitis pühapäeval, et Kiiev tulistas üleöö Kurski ja Belgorodi elamurajoonide pihta ballistilistest lühimaarakettidest Skarabeus, kasutades rünnakus kassettlahingumoona.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et Ukraina pommitas täna oblastikeskust. Linnas on tema sõnul kannatada saanud 11 kortermaja ja 39 väiksemat maja. Ta lisas, et surma sai kolm ja vigastada neli inimest.