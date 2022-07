„See on arusaamatu ja absurdne“: peaministri otsus hoida Liina Kersnat ametis on pälvinud avalikkuselt ohtralt kriitikat

„Kersna lubas riigikogus umbusaldamise ajal, et kui prokuratuur alustab uurimist, astub ta tagasi. Küllap oli tal juba siis Kaja Kallasega kokku lepitud, et viimane paneb selle väikese ebameeldiva paberi sahtlisse ja heas seltskonnas teemast rohkem ei räägita. Arusaadav ka, seesama Kaja Kallas kinnitas riigikogus infotunnis selge sõnaga, et nii väärteomenetluse kui nüüd ka kriminaalmenetluse põhjustanud korruptiivne testihange haridusministeeriumi poolt oli kõik ok, sest Liina Kersna oli sellise teguviisi eelnevalt peaministriga kokku leppinud. Mõistate? Lähed peaministri juurde ja ütled, et ma siin nüüd plaanin natukene seda va seadust rikkuda ja sellega koos mingid miljonid kõrvale kantida, muidu kipub olema oht, et see on, kuidas nüüd öeldagi, kuritegelik, aga kui peaminister ütleb, et tohib-tohib, tee muidugi, no siis on küll kõigil selge, et mingit seaduserikkumist ei saa olla. Kogu see tagasiastumise etendus on lihtsalt uskumatu nii oma nahhaalsuses kui süüdimatuses. Mul küsimus Isamaale ja sotsidele: kas me saaks palun nüüd teie hääled umbusaldusele?