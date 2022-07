Priit Sibul kriitikast võimukõneluste toppamise suhtes: ReKe tegi omal ajal kiire kokkuleppe - ja hiljem vaieldi avalikkuses iga küsimuse üle

Millised teemad veel lahtised on? Keit Pentus-Rosimannus viitas eile, justkui saaks lähipäevil koalitsioon kokku.

Suurtes teemades pole kokku lepitud. Need on esimeeste laual, aga üheski pole kokku lepitud. Ei perehüvitiste osas, ei elektriturureformis. Eestikeelse hariduse osas on meil detailid, mida üks-teine pool peab üle vaatama. Need on teemad, millega alustati, need on teemad, mille osas kõige rohkem eriarvamusi oli. Aga nendest minu teada pole ühtegi lõplikult kokku lepitud.