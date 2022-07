Ukraina palus Türgil peatada varastatud vilja vedav Vene kaubalaev

30. juunil saatis Ukraina peaprokuratuur kirja Türgi prokuratuurile, kus teatati, et laev Žibek Žolõ on seotud Ukraina vilja ebaseadusliku ekspordiga ning suundub 7000 tonnise kaubalastiga Türki Karasusse.

Marine Trafficust on võimalik jälgida, et laev on hetkel ankrus umbes kilomeetri kaugusel Türgi sadamalinnast Karasust.

Eelmisel nädalal ütles Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu, et Türgi uurib teateid Venemaa varastatud Ukraina vilja saabumisest Türgi Musta mere sadamatesse. Samas lisas ta, et Türgi pole seni leidnud ühtegi Ukrainast varastatud viljasaadetist.

Venemaa okupatsioonivõimud teatasid neljapäeval, et avavad uue kaubatee Berdjanskist üle Musta mere. „Pärast kuudepikkust pausi lahkus Berdjanski sadamast esimene kaubalaev. 7000 tonni teravilja on teel sõbralikesse riikidesse,“ teatas kohaliku nukuvalitsuse juht Jevgeni Balitski.

Venemaa sisse seatud režiim väidab, et on Berdjanski taristu „natsionaliseerinud“ ja ostab kohalikelt põllumeestelt teravilja. Ukraina seevastu rõhutab, et Venemaa varastab kohalikelt vilja ja muid kaupu ning viib need riigist välja, et rahastada käimasolevat sõjategevust.