Eestis on kodu, töö ja pere. Miks ikkagi välismaale õppima minna?

Me kõik püüdleme eduka karjääri poole. Aga tööelu kõrval on paljudel juba pere, oma kodu ja muud kohustused ning vastutused. Miks siis ikkagi õpirändele minnakse? Mis on selle juures suurimad takistused? Stuudios on külas intensiivõenduse magister Liina Ilves ja dramaturg Piret Jaaks, kes oma kodumaistele kohustustele vaatamata leidsid, et Erasmusega välismaal õppimine on väärt kõiki kadalippe, mis teele sattuda võivad.