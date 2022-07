President Alar Karis ootab koalitsiooni loomises selgust: nii see enam jätkuda ei saa

„Mina loodan, et pühapäevaks saab ikkagi mingisugune selgus majja. Kas minnakse selle kolmikliiduga edasi või on tegemist vähemusvalitsusega või on mingisugune muu lahendus, sest niimoodi see kindlasti jätkuda ei saa. Kui alustatakse raske sammuga seda suhteliselt lühiajalist koalitsiooni, siis ma arvan, et see ei tööta,“ märkis president.