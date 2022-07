Ekspert meresiilikutest Eestis: pole põhjust karta, et nad hakkavad massiliselt levima

Kotta sõnul on ta selle põhjuse tõttu skeptiline, kas tegemist oli üldse meresiilikuga. Ta lisas, et kui peakski tegemist olema meresiilikuga, siis tõenäoliselt on ta siia sattunud inimeste abil. Ta märkis, et suure tõenäosusega oli tegu lihtsalt juhuleiuga või inimese poolt just värskelt sinna merre viidud või visatud organismiga.

Ta tõi üheks näiteks, kuidas kruiisilaevadel pakutakse mereande ja vahel on juhtunud, et laeva köögist satuvad toiduvalmistamise jäägid merre. „See pole muidugi standardkäitumine ja niimoodi ei tohi teha, aga teinekord ilmselt juhtub, sest me oleme näiteks leidnud laevateede lähedalt ka hästi palju eksootilisi loomi, kes Läänemeres ei saaks elada,“ ütles Kotta.

Ta lisas, et meresiilikute massilist levikut pole Eestis põhjust karta, sest elutingimused pole nende jaoks siin soodsad. Tema sõnul peaks meresiilik vastu nii madala soolsusega vees kõigest paar päeva – kui soolsus läheb alla 15 promilli, siis suur osa merisiilikutest surevad lihtsalt ära. Pirita rannas on soolsus 6 promilli, mis veelgi vähendab nende ellujäämise tõenäosust.

„Tänapäeval pole teada mitte ühtegi meresiiliku liiki, kes elaks 15 promillist madalama soolsusega vees. Kui tegemist oleks nüüd esimese meresiilikuga, kes nii magedat vett talub, siis oleks see täiesti erakordne loom, mille kohta teadus ei tea veel mitte midagi,“ lisas Kotta.

Siiski on tema sõnul meresiilikuid Läänemerest ka varem leitud, peamiselt neid, mis elavad ka Põhjameres. „Taani väinade piirkonnas on soolsus veel piisavalt kõrge, et meresiilikud suudavad seal hakkama saada. Neid võib leida nii Arktikast kui ka troopikast ja osadel merisiilikute liikidel on ka väga suur temperatuuritaluvus. Näiteks see liik, keda hiljuti Taanist leiti on troopilise päritoluga, kuid suudab ka parasvöötmes hakkama saada,“ ütles Kotta.