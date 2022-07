Niinistö ütles, et ei mängi enam Putiniga jäähokit. Kreml: Putinil pole meeskonnaliikmetest puudust

„Kas on olemas pilt teist Putiniga jäähokit mängimas?“ küsis La Repubblica.

„Jah, see juhtus 2012. aastal. See oli minu esimene visiit Venemaale,“ vastas Niinistö.

„Kas te ütleksite, et midagi on kümne aastaga muutunud? Kas Putin oli siis partner ja nüüd vaenlane?“ küsis La Repubblica edasi.

„Ma ei räägiks partnerist. Kui on pikk piir, on palju igapäevaseid probleeme lahendada. Näiteks Soome lahel on alati tihe laevaliiklus. Venemaa ei ole partner, vaid naaber, keda tuleb silmas pidada,“ ütles Niinistö.