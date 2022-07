Kaja Kallas: ma ei vii Liina Kersna avaldust veel lähiajal presidendile, ta jätkab ministri ülesannete täitmist

„Hindan Liina tööd haridusministrina väga kõrgelt. Valitsuse üks peamisi eesmärke oli hoida koroonaviiruse ajal koolid lahti, et lapsed saaksid haridust, samuti oli võimalus koolis käia oluline laste vaimse tervise jaoks. Liina täitis selle eesmärgi ning enam kui 100 000 last said koolis käia.

Kuna prokuratuur alustas testihanke suhtes uurimise, on mõistetav, et Liina soovib ministri ametist tagasi astuda. See on märk heast poliitiliselt kultuurist, sest sellises olukorras ei saa pühenduda 100% oma tööle. Loodan, et prokuratuur jõuab uurimisega tulemusteni võimalikult ruttu ja selgus selles küsimuse saab majja.