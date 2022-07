OTSEPILT ja -BLOGI | Kas Tallinna Haigla rajamise plaan oli kehv ja lünklik? Selgitab linnavalitsus

Valitsus otsustas eile loobuda Tallinna haigla toetamisest taaste- ja vastupidavusrahastust antava rahaga. „Pidime uuesti hindama üle taastekava sisu, investeeringu objektid. Vaatama objektide sisulist poolt ja ajaraamides püsimist. Tänane otsus oli see, et need objektid, kus on ettevalmistus olnud kehv või kus on sisulisi puudujääke, peame me taasterahastust välja jätma,“ lausus Pentus-Rosimannus. Tallinna meer Mihhail Kõlvart esitab oma nägemuse olukorrast.