Saksamaa on Leedu peale kuri: Kaliningradi transiidikeeluga ei tohiks Venemaaga tüli norida

Leedu ja Euroopa Komisjon on ligi kaks nädalat vaielnud, kas Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvad ka Kaliningradi suunduvad transiitkaubad. Saksa liiduvalitsus avaldab aga Der Spiegeli teatel survet, et sellele valdkonnale tehtaks erand, et vältida eskalatsiooni. Oleks mõeldav, et Brüssel avaldaks niinimetatud juhised (guidance) ehk õigusliku selgituse neljanda sanktsioonide paketi kohta, millele leedulased viitavad. Selles saab selgeks teha, et sanktsioonid ei puuduta transporti Kaliningradi. Der Spiegeli teatel ei ole aga veel Leedu valitsuse nõusolekut. Asi on tundlik, sest komisjon tahab vältida Leedu valitsuse piinlikku olukorda asetamist.