VIDEO ja OTSEBLOGI | Raketirünnakus Odessa oblastile on hukkunud vähemalt 18 inimest

Üheksakordses majas hukkus 16 inimest ja 34 sai vigastada, neist viis last. Päästeti kaheksa inimest, sealhulgas kolm last ja rase naine.

Puhkebaasis hukkus kaks inimest, sealhulgas 12-aastane poiss, ja veel viis sai vigastada. Varemete all on veel kolm inimest, kellest kaks on lapsed.

Just päev varem oli Ukraina ajanud Vene väed välja Musta mere strateegilisest eelpostilt Maosaarelt, mis asub rannikust poolesaja kilomeetri kaugusel. Maosaar on taas vaba, märkis ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi eile oma igaõhtuses pöördumises.

„Saar on strateegiline punkt ja muudab oluliselt olukorda Mustal merel. See ei garanteeri veel turvalisust, ei garanteeri veel, et vaenlane ei naase. Aga see piirab juba oluliselt okupantide tegevust. Samm-sammult tõrjume nad oma merest, maalt ja taevast välja,“ kinnitas Zelenskõi.