Haridusminister Liina Kersna astub tagasi: prokuratuur alustas kiirtesti hanke osas kriminaalmenetlust

„Oluline on see, et teeme kindlasti haridus- ja teadusministeeriumiga avatud koostööd riigiprokuratuuri ja uurijatega, et võimalikult kiiresti saaks selguse. Aga minu personaalsed menetlused nii rahandusministeeriumi kui prokuratuuri poolt on odav hind selle eest, et lapsed said käia koolis. Teame täna, et tänu nendele kiirtestidele said lapsed turvaliselt käia koolis omikronlaine ajal ning pärast kahte nädalat hakkasid nakatumisnäidud langema. Kiirtestimisel on olnud lisaks laste kontaktõppel hoidmisel ka laiem mõju nakatumisnäitajate langemisel. Mul tuleb õud ja õõv peale, mis oleks juhtunud, kui poleks julgenud neid teste osta.“