Eesti plaanib keskmaaõhutõrje soetamist koos Lätiga

„NATO tippkohtumine on andnud selge sõnumi, et aidatakse neid, kes on ka ise valmis ennast kaitsma. Eesti on usaldusväärne liitlane ja kindlasti üks neist riikidest, kes oma osa ära teeb, „ ütles kaitseminister Kalle Laanet, kelle sõnul on oluline, et Eesti lisaks liitlaste pakutavale toetusele oleks valmis ka ise õhukaitsesse panustama.