VIDEO | Merle Maigre: Soome ja Rootsi teekonnal NATO-sse võib veel nalja saada

Seni on Türgi president Recep Tayyip Erdogan nõudnud kuni 33 kurdi väljaandmist - nõudmine, millega soomlased ja rootslased on mööndustega nõustunud. Maigre märkis, et ilmselt on rootslased ja soomlased parasjagu mõtlemas, mida selle nõudmisega täpsemalt ette võtta.