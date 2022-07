Kas Euroopa Liit tahab Vene rünnaku hirmus Kaliningradi piiranguist vabastada? Mihkelson: see oleks märk nõrkusest

Reuters vahendas, et Euroopa Liit soovib vältida pingete eskaleerumist ning sellepärast otsivad Euroopa ametnikud kompromissi. Leedu välisministeeriumi pressiesindaja teatas, et nad jätkavad Euroopa Komisjoniga arutelu sanktsioonide jõustamise kohta ning otsused ei tohi õõnestada Euroopa Liidu sanktsioonide poliitikat.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et talle ei ole teada, kas sellised läbirääkimised toimuvad, kuid Venemaa on avaldanud ähvardavat survet nii Brüsseli kui ka Vilniuse suunal. Tema sõnul tuleks Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel hoiduda sellises olukorras erisuse tekitamisest, sest see näitaks Venemaale nõrkuse signaali. Neljapäeval kirjutas ka Politico, et Saksa kantsler Olaf Scholz on seisukohal, et Kaliningrad ei peaks sanktsioonide alla kuuluma. Selline seisukoht olla vajalik olukorra „de-eskaleerimiseks.“