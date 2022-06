DELFI MADRIDIS | Kaitseminister Kalle Laanet: lihtsalt sõdurisaapad Eesti pinnal meie julgeolekut ei taga

Kõik see ju sõltub. Aga alustame sellest, et kõik riigikaitselised otsused ja muutused võtavad hästi pikalt aega. See ei ole näpunipsuga ega ühe päevaga tehtav. Esiteks see kõik algab plaanidest, teine osa on see, kui palju on valmis liitlased mingil ajahetkel vägesid liigutama. Kolmas osa on see, kuidas suudetakse väed kokku harjutada. Kõige tähtsam on asja juures see, et kriisiolukorras, sõja puhul on esimesest sekundist nii Eesti väed kui liitlaste väed valmis Eestit kaitsma. Igal juhul ei ole õige täna öelda siin Delfile, et kolme kuu pärast või kolme aasta pärast on see valmisolek olemas.