Kallas süüdistab Isamaad kõneluste pidurdamises. Seeder: meie ei ole nõus mugavusvalitsusega

Kallas ütles „Vikerhommikus“, et kuigi Isamaalt tuleb nõudmisi palju, siis ei ole erakond nõus kompromisse tegema. Seeder Kallsega ei nõustu.

„See ei vasta tõele, sest Isamaa on läinud nendesse koalitsiooniläbirääkimistesse täis tahtmist koalitsiooni minna, võtta ka vastutus ja pakkuda välja Eestis seisnevate probleemide jaoks lahendus,“ ütles Seeder Delfile.

Tema sõnul on sellised väljaütlemised tingitud sellest, et avaldada kaudselt läbi avalikkuse Isamaale survet, kuid erakonda see ei mõjuta. „Me tahaksime, et see arutelu oleks teemade üle sisuline,“ ütles Seeder.

Ta kritiseeris ka Kallase otsust, millega ta vabastas Keskerakonna ministrid, sest sellest edasised sammud polnud läbimõeldud. Tema sõnul näeb nüüd Reformierakond seda, et uus valitsus peaks olema jätk eelmisele valitsusele, mitte täiesti uus koalitsioon. Ta lisas, et selle põhjuse tõttu pole Reformierakonnal koalitsiooniläbirääkimistel uusi ettepanekuid esitada.

„Meie ei ole nõus sellise mugavusvalitsusega, kus Kaja Kallas ei astu tagasi, ei taotle parlamendilt mandaati uuele valitsusele, vaid lihtsalt soovib, et Isamaa ja sotsiaaldemokraadid läheksid Keskerakonna asemel koalitsiooni. Meie näeme, et me moodustame ikkagi täiesti uut valitsust ja koalitsiooni, kus on uued osapooled ning ettepanekud,“ ütles Seeder.

Seeder lisas, et koalitsiooniläbirääkimisi selline väljaütlemine aga ei mõjuta ja kõnelused jätkuvad. „Tõsi, mingisugust üldist positiivset meeleolu sellised väljaütlemised loomulikult ei loo, aga see ei tähenda, et läbirääkimised sisulistel teemadel kuidagi katkeks või lõppeks,“ ütles ta.