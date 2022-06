Ukraina pensionieas sõjapõgenikel on nüüd võimalus lasta oma Ukraina pension maksta välja Eestis

„Juba praegu makstakse Ukraina sõjapõgenikele toetust, et katta nende Ukraina pensioni ja Eesti rahvapensioni vahet, mis on 275 eurot. Varem Ukraina sularahas välja makstud pensioni kätte saamiseks Eestis tuleks Ukraina pensionäridel teha Sotsiaalkindlustusametile avaldus,“ teatas SKA.

„Ühest riigist teise liikuv inimene, kes on EL liikmesriigi kodanik, või riigi kodanik, kellega Eesti on sõlminud pensione käsitleva välislepingu, saab kätte oma pensioni sõltumata sellest, millises riigis ta elab,“ sõnas pensionivaldkonna teenuse juht Katre Pall.

Ukraina sõjapõgenikest, kes Eestisse tulnud on, on soovi avaldanud pensioni ülekandmiseks ca 40 inimest.

Välislepingu alusel on võimalik Eestis elaval inimesel taotleda lisaks Ukraina riigile ka Austraalia, Kanada, Moldova, Venemaa ja Valgevene riikide pensioni seal töötatud perioodide eest. Oluline on, et vastavas riigis töötatud aeg on vähemalt ühe kalendriaasta pikkune. Teisalt on võimalus taotleda piiriülest pensioni maksmist ka neil inimestel, kes on elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži mõnes Euroopa majanduspiirkonna riigis.