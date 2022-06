2015. aasta Pariisi terrorirünnakute toimepanija Salah Abdeslam mõisteti eluks ajaks vangi

Hiljem vabandas ta aga ohvrite ees ning ütles oma lõppsõnas kohtule, et ei ole mõrvar ega tapja ja et tema mõrvas süüdi mõistmine oleks ebaõiglane.

Kohtuprotsessi ajal väitis Abdeslam, et otsustas rünnakuõhtul oma pommivesti mitte plahvatama panna ja vabanes sellest Pariisi eeslinnas.

Kohus võttis aga arvesse tõendid, et pommivest oli vigane, ega uskunud seetõttu, et Abdeslam viimasel hetkel meelt muutis.

Täielik eluaegne vanglakaristus tähendab seda, et Abdeslamil on pärast 30 aasta möödumist vaid väike võimalus tingimisi vabadusse pääsemiseks. Tegemist on Prantsusmaa kõige karmima karistusega ja kohtud määravad seda harva.