VIDEO | Putin vastas G7 liidrite pilgetele: kui nemad lahti riietuksid, oleks see eemaletõukav vaatepilt

G7 kohtumise fookuses olnud agressorriigi juhi üle hakati nalja viskama, kui Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson uuris, kas pintsakud peaks ikka selga jätma. „Me peame neile näitama, et me oleme karmimad kui Putin!“ ütles Johnson.

Kanada peaminister Justin Trudeau lisas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholzi suunas näpuga osutades, et ehk õnnestub neil ka palja ülakehaga ratsutamist näha.