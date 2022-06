Vangide vahetusega koju saabunud Azovstali kaitsjatest 99% on kaotanud jäsemeid, mõni ei kuule, mõni ei näe

Harko, kes esindab Azovstali kaitsjate perekondade liitu, rääkis Suspilnele, et vabastatud sõjaväelased on kohutavas seisundis, aga siiski õnnelikud, et Vene sõjavangist koju pääsesid.

„Pea kõik, 99% on ilma käte, ilma jalgadeta. Mõni ei kuule, mõni ei näe, aga silmad on õnnelikud. Mõned poisid räägivad pisarsilmi, mõned ei suuda rääkida. Ma arvan, et praegu on nad teel. Selle vahetuse poisid vajavad vältimatut meditsiiniabi, läbivaatust,“ ütles Harko.