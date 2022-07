BLOGI | Ukraina teatas, et Vene väed põgenesid Maosaarelt. Venemaa: demonstreerime sellega, et ei takista Ukraina vilja väljavedu

Ukraina lõuna operatiivväejuhatus teatas, et Ukraina vägede operatsiooni järjekordse etapi järel evakueerusid Vene väed kiirustades Mustas meres asuvalt Maosaarelt. Venemaa väitel viidi väed Maosaarelt ära, et demonstreerida, et Venemaa ei takista Ukraina vilja väljavedu