Peaminister Kallas Madridis: NATO ja Euroopa Liit on näidanud, et koostöös on võimalik Venemaa agressioon peatada

Kallase sõnul tagab NATO ja Euroopa Liidu strateegiline partnerlus meie julgeoleku ja heaolu. „NATO ja Euroopa Liidu koostöö puhul on hetkel kõige olulisem Venemaa sõda Ukrainas ning see, kuidas jätkata Venemaa jaoks agressiooni hinna võimalikult kõrgeks tõstmist,“ ütles ta.

Samuti rõhutas Kallas, et Venemaa puhul tuleb hoiduda mõtteviisist, et saame tagasi pöörduda varasemasse reaalsusess. „Me ei tohi korrata oma eelnevaid vigu ja teha Venemaale järeleandmisi. See viiks ainult uue vägivallani,“ sõnas Kallas.

Peaminister märkis, et reeglitel põhineva maailmakorra kaitsmisel on oluline NATO koostöö ka teiste partneritega. Julgeolekuohud, mis meid mõjutavad on omavahel tihedalt seotud. Reeglitel põhineva maailma ja rahvusvahelise õiguse eest seismisel peame me India ookeani ja Vaikse ookeani piirkonna partneritega veelgi tihedamat koostööd tegema – põhimõte, et riigipiire ei rikuta ja massilisi sõjakuritegusid ei sooritata pole kahjuks minevikku jäänud.