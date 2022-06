Ukraina teatas sõja suurimast vangide vahetusest. Vabadusse pääses ka osa Mariupoli kaitsjaid

Ukraina luurejuht ütles, et enamus sõdureid on tõsiselt vigastatud ning paljudel on luumurrud, põletushaavad ja amputeeritud jäsemed.

Üle 2500 Ukraina sõduri alistusid mai keskel pärast kuudepikkust võitlust ja vastupanu, mis tähendas sõja ühe võikama võitluse lõppu. Kuigi Ukraina ja Venemaa on sõja jooksul vange varemgi vahetanud, on Mariupoli sõdurite saatus olnud sõja üks tundlikumaid teemasid ning Ukraina valitsus lubas teha kõik, et nad koju tagasi tuua.

Pärast sõdurite alistumist soovisid paljud Vene seadusandjad neile surmanuhtlust ja taotlesid ka vangide vahetamise keeldu.

Ukraina kaitseluure ülem Kõrõlo Budanov ütles, et Azovi pataljoni komandörid ja Azovstalis võidelnud mereüksus on viidud Moskvasse, kus neid hoitakse Lefortovo vanglas. „Vene võimud ütlevad, et nad viivad läbi uurimist, kuid tegelikkuses toimub värbamine, et sõdurid valiksid Venemaa poole juhtunud sündmuste osas,“ ütles Budanov.

Vene mässuliste ülem Donetski oblastis Denõss Pušõlin ütles, et mõned Kiievile üleantud sõdurid olid „natsionalistliku pataljonide“ liikmed ja nad olid halvas seisus.