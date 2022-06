President Alar Karis: NATO tippkohtumise otsused näitavad tugevat ühtsust

„See on tõeline nihe meie julgeoleku suurendamisel, NATO vihmavari saab laiem ja NATO muutub tugevamaks kui kunagi varem. Jätkame Soome ja Rootsi toetamist, et alliansiga ühinemine toimuks võimalikult kiiresti,“ ütles Karis.

Karis märkis, et liitlasvägede kohalolu suurendamine aitab muuta Eesti julgeoleku veelgi tugevamaks. Ta lisas, et Eesti peab alustama koostööd liitlastega diviisisuuruse üksuse ja selle juhtimisstruktuuri arendamist.

„Eesti on valmis võtma vastu täiendavaid liitlasvägesid nii maal, merel kui ka õhus. Peame ära tegema kodutöö, et luua liitlaste kaitseväelastele tingimused tõhusaks väljaõppeks ja nende relvastuse ja varustuse ettepaigutamiseks,“ ütles Karis.

Karise sõnul näitab täna vastuvõetud NATO strateegiline kontseptsioon seda, et liitlased saavad ühtmoodi aru muutunud julgeolekuolukorrast ja ohtudest.

„Meie ühine arusaam käsitleb Venemaad nii nagu vaja – öeldes selgelt välja, et Venemaa on Euroopa julgeolekule kõige otsesem oht. Sellepärast ei saa Venemaa olla osa Euroopa julgeolekuarhitektuurist enne, kui ta lõpetab sõja Ukraina riigi ja inimeste vastu, lõpetab küberrünnakud ning katsed ära võtta oma naabritelt nende iseseisvat otsustusõigust oma tuleviku üle,“ ütles Karis.

Ta lisas, et täna heakskiidetud Ukraina toetuspakett on oluline samm, kuid kiiresti on vaja veel täiendavat relvastust, varustust ning väljaõpet.