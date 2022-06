DELFI MADRIDIS | Kallas NATO kohtumise järel: meie muresid on kuulda võetud

„Meie jaoks on kõige olulisem, et meie muresid on kuulda võetud,“ ütles Kallas. „On kuulda võetud, et midagi peab tegema. Meie jaoks on oluline, et saaksime tunda end tugevamalt ja et kõik otsused, mida tehakse, viidaks kiiresti ellu. Meil ei ole aega hoojooksuks.“

Nii USA kui Ühendkuningriigi juhid kinnitasid kolmapäeval, et plaanivad saata Balti riikidesse uusi sõdureid. Konkreetsetest numbritest on Kallase sõnul avalikult veel vara rääkida. „Numbreid saab välja öelda siis, kui [need riigid] on seda ka väljaspool seda ruumi välja öelnud,“ ütles Kallas. „Poliitilistest otsustest lubati, et meile tuleb diviisi juhtimisstaap. Lubatakse ka eri liitlaste täiendavaid jõudusid Balti riikidesse. Väga olulised on ka ettepaigutatud võimed, mis kohapeal meie kaitset aitavad. Kinnitati üle mitte ainult seda, et NATO artikkel 5 on raudkindel ja ollakse kaitsma iga sentimeetrit NATO territooriumist. Vaid ka seda, et seda ollakse valmis tegema esimesest minutist. Saime väga olulise tugevduse meie kaitsevõimesse. Liitlaste kollektiivne kaitse tähendab konkreetselt Balti riikide kaitset. Loodan, et tänu sellele me Eesti pinnal sõda ei näe.“