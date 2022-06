Reet Härmat: elagu Chaga Health Basic eliksiir ja tervislikud eluviisid

Särav ilukuninganna Reet Härmat on juba aastaid Chaga Healthi eliksiiride andunud fänn ja igapäevane kasutaja. „Olen neist lausa sõltuvuses,“ naerab Reet ja lisab, et ootab juba igal õhtul magama minnes järgmist hommikut, et saaks oma „Chaga laksu“ kätte.

Eliksiiris pole suhkrut

Kuigi tema lemmikuks kõikide Chaga eliksiiride seas on olnud Chaga Health Elemental eliksiir, proovis ta äsja turule jõudnud Basic eliksiiri, milles pole suhkrut. See asjaolu kergendab suhkurtõve all kannatavatel isikutel toote tarvitamist ja samas ei too juurde liigset kaloreid tavatarbijatele.

„Kuna minu perekonnas on esinenud suhkurtõve, olen teadlikult tasapisi suhkru tarbimist vähendanud ja alati vaatan, kas ja kui palju on lisatud suhkrut toodetele, mida tarbin,“ kõneleb Reet uuest Basic eliksiirist, mis on unikaalse koostisega.

Toode ei sisalda mett ega mahlasid ning selle koostisesse on lisatud värskelt pressitud sidrunimahla. See on ideaalne hommikusse, mil oleme harjunud jooma sidrunivett, andes energiat ja toetades immuunsust.

Basic eliksiiri iga koostisosa avaldab positiivset mõju inimese tervisele. „Nüüdseks tean, et eliksiiri peamisi koostisosasid must pässik ehk chaga on tuntud Hiinas, Venemaal ja Aasias kui üks võimsamaid immuunsüsteemi parandajaid,“ tõdeb Reet.

Eesti metsade superfood

„See fakt, et meie Eesti metsades kasvab selline superfood, oli minu jaoks üllatus, kui esimest korda Chaga eliksiiri proovisin. Testisin toodet ja efekt oli võimas – tohutu energialaks. Lisaks nägin, kuidas nahk muutus päev-päevalt säravamaks ning elastsemaks, isegi silmaiirise värv tundus minevat erksamaks,“ räägib Reet Chaga Healthi eliksiiride mõjust enda enesetundele ja välimusele.