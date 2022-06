VIDEO | Urmas Reinsalu: valitsuse loomise kokkulepe on võimalik saavutada kõigest tundidega

„Minu hinnangul on tegelikult võimalik saavutada see kokkulepe tundidega,“ märkis Reinsalu. Ta märkis siiski, et eelkõige on siinkohal vaja rääkida küll erakonnajuhtidega ning kuna peaminister Kallas (Reformierakond) viibib hetkel NATO tippkohtumisel Madridis, on see olukord ka raskendatud. „Hüpoteetiliselt on võimalik pidada telefonikonverentsi suunal Toompea-Viljandi-Madrid, kuid see on ennekõike logistiline küsimus.“