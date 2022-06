Boris Johnson lubab Eestisse saata rohkem surmavat jõudu: suurtükiväge, õhukaitset ja helikoptereid

Briti valitsuse pressiteate järgi teeb Johnson täna NATO tippkohtumisel teatavaks Suurbritannia mitmeid uusi võetavaid kohustusi alliansi kaitsmiseks, mille hulgas on peakorteri laiendamine Eestis, et tagada, et Suurbritannia saab vajaduse korral anda kiirelt täiendusi oma kiirreageerimisjõududele, ning juba Eestis olevate vägede surmava jõu suurendamine selliste võimekuste nagu suurtükivägi, õhukaitse ja helikopterid Eestisse paigutamise kaudu.

Vladimir Putin peab olema valmis saama „rohkem NATO-t“, mitte vähem, ütles Johnson Madridi saabudes.

„Esimene õppetund tänasest on see, et kui Vladimir Putin lootis, et saab selle provotseerimata, ebaseadusliku sissetungi tõttu Ukrainasse vähem NATO-t oma läänerindele, on selgunud, et ta eksis täielikult – ta saab rohkem NATO-t,“ ütles Johnson.

„Ja mida me nüüd tegema hakkame, on rääkimine rohkem sellest, mida veel saame me alliansina teha ukrainlaste toetamiseks, aga ka mida veel saame me teha, et kindlustada, et me mõtleme viimaste kuude õppetundidele ja NATO vajadusele oma hoiak idatiival ümber vaadata,“ teatas Johnson.

Ametnikud ütlesid, et Suurbritannia panustab maa-, õhu- ja mereväega „uude vägede mudelisse“ ning annab kiireid täiendusi, kui seda vaja on.

„Me teeme peaminister Kaja Kallasega tööd selle kallal, mida me saame teha, et olla Eestile suuremaks toeks, et aidata neid operatiivselt,“ ütles Johnson.